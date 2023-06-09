Kayseri'de metruk bina yıkımında göçük: 1 ölü
Kayseri’nin Develi ilçesinde metruk binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşağıeverek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, metruk binanın yıkımı sırasında gçöük meydana geldi.
Göçükte Hasan Şipal enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altında kalan Şipal'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Hasan Şipal’ın cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Gerici teklif raftan iniyor
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Yandaştan damada ağır sözler
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Yine HÜDA PAR yine skandal!
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- Ahmet Davutoğlu’ndan 'AKP'ye destek' açıklaması