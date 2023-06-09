Kayseri'de metruk bina yıkımında göçük: 1 ölü

Kayseri’nin Develi ilçesinde metruk binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 14:19
Kayseri'de metruk bina yıkımında göçük: 1 ölü
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Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşağıeverek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, metruk binanın yıkımı sırasında gçöük meydana geldi.

Göçükte Hasan Şipal enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altında kalan Şipal'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Hasan Şipal’ın cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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