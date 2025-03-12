Elazığ'da çığ felaketi... Yakınları tarafından kurtarıldı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen çığda, 52 yaşındaki Selahattin Tunç kar altında kaldı. Yakınları tarafından kurtarılan Tunç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ'da çığ felaketi... Yakınları tarafından kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 08:28

Kovancılar ilçesine bağlı Yoncabayır köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta gezi amacıyla bölgeye giden Selahattin Tunç, çığ düşmesi sonucu kar altında mahsur kaldı.

Baş kısmı dışarıda kalan Tunç, uzun süre eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çığ düşen bölgeyi fark eden yakınları, Tunç’u kar altından çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Tunç’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Tunç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Elazığ #çığ #çığ düştü

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