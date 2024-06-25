Elazığ'da dehşet: Selen'i öldürdü, ardından intihar etti

Elazığ’da Selen A. isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fırat B. tarafından vurularak öldürüldü. Fırat B. daha sonra 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:45
Elazığ'da dehşet: Selen'i öldürdü, ardından intihar etti
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Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selen A. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fırat B. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Fırat B., yanında getirdiği silah ile kız arkadaşını vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Selen A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşını öldüren Fırat B. ise sabah saatlerine doğru, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi’nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.


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