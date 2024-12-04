Elazığ’da dönerci dükkanında korkutan yangın!

Döner dükkanında çıkan yangının ardından müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da dönerci dükkanında korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:19

Elazığ'da Gazi Caddesi üzerindeki bir döner dükkanında yangın çıktı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #döner #dükkan #Yangın #Elazığ

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