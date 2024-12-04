Elazığ’da korkutan ev yangını!

Elazığ’da 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’da korkutan ev yangını!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:11

Elazığ'da merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Bina #Elazığ #ev #Yangın

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