Bartın'da acı ölüm... Barakada çıkan yangından kurtulamadı!
Bartın'da barakada çıkan yangında 57 yaşındaki Hüsnü Civelek hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Bartın'da Çaydüzü Mahallesi Merkez Balamba mevkiinde Hüsnü Civelek (57) adlı şahsın yaşadığı barakada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sararken; ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeride yapılan incelemede, yangın sırasında barakada olan Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Civelek'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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