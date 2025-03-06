Elazığ’da eğlenceli anlar: Sanayi çalışanı drone'u süpürge ile kovaladı!
Elazığ’da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan drone'u görünce panikleyerek süpürgeyle kovalamaya çalıştı. İlginç anlar kameralara yansırken, görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Elazığ’da sanayi sitesinde yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Bir iş yerinin önünde temizlik yapan çalışan, havada uçan drone'u fark edince şaşkınlık yaşadı. Önce ne olduğunu anlamaya çalışan işçi, ardından elindeki süpürgeyle drone'u kovalamaya başladı. Ancak drone'u yakalayamayınca çareyi geri dönmekte buldu.
Bu komik anlar, çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Kısa sürede viral olan görüntüler, sanayi çalışanının samimi tepkisiyle büyük beğeni topladı.
Etiketler: #Elazığ #sanayi #sanayi sitesi #drone
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