Elazığ'da evde 6 kişi ölü bulunmuştu: Aile katliamında yeni gelişme

Elazığ’da geçen hafta yaşanan aile katliamında öğretmenin; anne, babası ve 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:35
Elazığ'da evde 6 kişi ölü bulunmuştu: Aile katliamında yeni gelişme
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Elazığ’da geçen hafta çarşamba günü Salıbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut’u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı.

İddiaya göre, Hüseyin Fırat’ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirtildi.


Elazığ öğretmen pompalı tüfek silah

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