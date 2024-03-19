Elazığ'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Yaralı var!
Kentte Erhan T. idaresindeki otomobil, Ahmet T.'nin otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil, Ahmet T.'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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