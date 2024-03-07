Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2024 Perşembe, 13:18
Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023 yılında en çok kazanan oyuncuları listeledi. 

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Listede Margot Robbie, Adam Sandler, Ben Affleck, Jennifer Aniston gibi isimler yer alıyor.

Forbes'in en çok kazanan oyuncular listesi şöyle:

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

10. Denzel Washington - 24 milyon dolar

'The Equalizer' serisinin 2023 yapımı üçüncü filminde rol alan Denzel Washington, 10'ncu sırada yer aldı.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

9. Ben Affleck - 38 milyon dolar

Dokuzuncu sırada, 38 milyon dolar ile, Matt Damon'la birlikte kurduğu sanatçı liderliğindeki stüdyo Artists Equity'nin genel müdürlüğünü yapan oyuncu Ben Affleck yer alıyor. Ben Affleck'in Damon'la birlikte yönettiği ve başrol oynadığı spor filmi "Air" gösterime girdi.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

8. Jason Statham - 41 milyon dolar

56 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Fast X, Meg 2: The Trench, Expend4bles ve Guy Ritchie'nin Operation Fortune: Ruse de Guerre filmlerinde rol aldı.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

7. Leonardo DiCaprio - 41 milyon dolar 

Martin Scorsese'nin "Killers Of The Flower Moon" filminde rol alan Leonardo DiCaprio, 41 milyon dolar hasılat elde etti. Bu başarı DiCaprio'yu, İngiliz oyuncu Jason Statham'la birlikte yedinci sıraya yerleştirdi.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

6. Jennifer Aniston - 42 milyon dolar 

Adam Sandler'ın komedi filminde rol arkadaşı olan 'Friends' yıldızı Jennifer Aniston, 42 milyon dolar ile altıncı sırada yer aldı ve ilk 10'da yer alan iki kadından biri oldu.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

5. Matt Damon - 43 milyon dolar 

Matt Damon, 2023'ün en büyük yapımlarından biri olan 'Oppenheimer'ın yıldızlarındandı. Yakın arkadaşı ve meslektaşı Ben Affleck ile ortak olduğu Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla yılı yüksek kazançla kapattı.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

4. Ryan Gosling - 43 milyon dolar 

Forbes'in yıllık listesine göre Robbie'nin yanı sıra "Barbie"de Ken rolünü canlandıran oyuncu Ryan Gosling de 2023'ün en çok kazanan oyuncuları arasında yer aldı.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

3. Tom Cruise - 45 milyon dolar 

Tom Cruise, "Görevimiz Tehlike" filmiyle 2023'te 45 milyon dolar kazanarak üçüncü oldu.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

2. Margot Robbie - 59 milyon dolar

"Barbie" filminde başrolde yer alan Margot Robbie, Forbes'un yıllık listesine göre 2023'ün en çok kazanan oyuncusu oldu. Robbie, genel olarak ise en çok kazanan ikinci oyuncu oldu.

Robbie, Barbie rolünün yanı sıra gerilim filmi "Saltburn"ün de arkasında yer alan yapım şirketi LuckyChap tarafından yaratılan, gişe rekorları kıran filmde yapımcı olarak yer aldı.

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

1. Adam Sandler - 73 milyon dolar

Adam Sandler, 2023 Netflix filmi "Murder Mystery 2"nin başarısı ve stand-up komedi turunun ardından 118 milyon dolar elde etmeyi başararak en çok kazanan kişi oldu.

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