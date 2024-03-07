Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

2. Margot Robbie - 59 milyon dolar

"Barbie" filminde başrolde yer alan Margot Robbie, Forbes'un yıllık listesine göre 2023'ün en çok kazanan oyuncusu oldu. Robbie, genel olarak ise en çok kazanan ikinci oyuncu oldu.

Robbie, Barbie rolünün yanı sıra gerilim filmi "Saltburn"ün de arkasında yer alan yapım şirketi LuckyChap tarafından yaratılan, gişe rekorları kıran filmde yapımcı olarak yer aldı.