Elazığ'da feci kaza... Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Karataş'ın kullandığı 23 P 4298 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçitte yük treni çarptı.
Trenin bir süre önünde sürüklediği aracın sürücüsü Karataş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇ, LOKOMOTİFİN ALTINDA SIKIŞTI
Karataş, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Lokomotifin altına sıkışan hafif ticari araç, iş makinesiyle çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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