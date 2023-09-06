Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunda, İ.D. idaresindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
3,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Kazada, 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çocuğun cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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