Elazığ’da hemşire, hasta yakınları tarafından darbedildi

Elazığ’da hastanede görevli hemşire, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Elazığ’da hemşire, hasta yakınları tarafından darbedildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:03

Olay, dün sabah Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde acil biriminde görev yapan erkek hemşire bir hastaya bakarken, hasta yakınlarının önce sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kaldı.

Üniforması yırtılan ve omzu çizilen sağlık personeli, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.


Etiketler: #Elazığ #darp #Hemşire

İlgili Haberler

Hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Hamile eşini darp eden koca tutuklandı
Eski Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in kadına darp davası: Beraat etti

Eski Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in kadına darp davası: Beraat etti
Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu: Şarkıcı Çağatay Akman'a 'beraat kararı' talebi

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu: Şarkıcı Çağatay Akman'a 'beraat kararı' talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler