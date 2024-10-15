Elazığ’da hemşire, hasta yakınları tarafından darbedildi
Elazığ’da hastanede görevli hemşire, hasta yakınları tarafından darbedildi.
Olay, dün sabah Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde acil biriminde görev yapan erkek hemşire bir hastaya bakarken, hasta yakınlarının önce sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kaldı.
Üniforması yırtılan ve omzu çizilen sağlık personeli, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.
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