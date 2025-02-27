Elazığ’da iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:52

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:11

Elazığ'da Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; H.Ş.S. idaresindeki otomobil ile E.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.