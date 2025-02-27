Elazığ’da iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!
Kentte meydana gelen kaza; iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; H.Ş.S. idaresindeki otomobil ile E.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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