Elazığ’da ilk 6 ayda 10 ton kaçak balık ele geçirildi

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:37

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak balık avlanmayı önlemek için denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin ilk 6 ayda yaptığı denetimlerde toplam 10 ton kaçak balık ele geçirilirken, şahıslar hakkında da idari işlemler yapıldı.

Öte yandan ekipler, suya bırakılmış kaçak ağları da tespit ederek, ele geçirilen canlı balıkları da tekrar suya bıraktı.