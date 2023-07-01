Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 6 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:43

Güncelleme: 01.07.2023 - 14:43

Elazığ-Bingöl karayolu Muratbağı köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.



