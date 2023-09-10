Son dakika... Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Şanlıurfa’da Suruç ve Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan yolda tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:07
Son dakika... Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.


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Şanlıurfa Suruç tarım işçileri Tarım

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