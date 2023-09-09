Tadilat yapılan otelde yangın... 2 işçi mahsur kaldı!

Fatih'te tadilat halindeki bir otelin depo kısmında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:44
Tadilat yapılan otelde yangın... 2 işçi mahsur kaldı!
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İstanbul'un Fatih ilçesinde Millet Caddesi üzerinde tadilat halindeki 5 katlı bir otelin depo kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki çarşafların tutuşmasıyla yoğun duman oluşurken, dumanlar kısa sürede bütün oteli doldurdu.

O sırada otelde tadilat çalışmalarını yapan 2 işçi mahsur kaldı. Dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler, depoda tutuşan çarşaflara müdahale etmeye başlarken, mahsur kalan 2 işçi ise merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI!

Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelin bitişiğindeki binalarda oturanlar da büyük panik yaşadı.

"ECZACI ARAYIP 'EVİNİZ YANIYOR' DEDİ"

Bina sakinlerinden Gülnihal Gencer, yangının kendi binalarında çıktığını sanıp aşağı indiğini, ancak yatalak 2 hastası olduğu için çok telaşlandığını belirterek, "Haberimiz yoktu, eczacımız aradı eviniz yanıyor diye. Baktık bizim terasa doğru dumanlar yoğun bir şekilde geliyor. Aşağı indik" dedi.


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