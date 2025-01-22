Elazığ'da kan donduran olay! Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 73 yaşındaki emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti. Şahsın yaptırdığı mezar taşında "Yaptığı her iyilikten zarar gören adam" yazması dikkat çekti.
Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde , sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşların bir evin bahçesinde asılı bulunan biri olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
MEZAR TAŞINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Kendini asan Ahmet Misrani Derin’in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında "Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani" yazdığı görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Elazığ
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