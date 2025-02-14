Elazığ'da kar nedeniyle 530 yerleşim yerine ulaşım yok
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 530 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle 530 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Yolların ulaşıma açılması için 120 personel 97 araçla çalışma yürütüyor.
Öte yandan kar nedeniyle kapanan Hazarbaba Kayak Merkezi'nin yolu ekiplerin yürüttüğü çalışma ile ulaşıma açıldı.
Etiketler: #Elazığ #Ulaşım #kar yağışı
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