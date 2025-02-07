Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:37

Kaza, Elazığ Malatya yolu Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat Kaya idaresindeki 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Murat Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.