Son dakika... İstanbul'da korkutan fabrika yangını!
Son dakika haberi... İstanbul'un Silivri ilçesindede bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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