Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli lise öğrencisi tutuklandı.
Elazığ'da, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan E.D'yi (17) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Palu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. ve Ş.K, okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaralamıştı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı