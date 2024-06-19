Mordoğan’da orman yangını

Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:09

Güncelleme: 19.06.2024 - 17:43

Karaburun ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz,4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.