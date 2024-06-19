Mordoğan’da orman yangını
İzmir’in Karaburun ilçesinin Mordoğan Mahallesinde Saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Karaburun ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz,4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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