Mordoğan’da orman yangını

İzmir’in Karaburun ilçesinin Mordoğan Mahallesinde Saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:09
Mordoğan’da orman yangını
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Karaburun ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz,4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale ediliyor. 

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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