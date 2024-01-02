Elazığ'da otomobil devrildi: Yaralılar var!

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:43
Elazığ'da otomobil devrildi: Yaralılar var!
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Elazığ'da E.D.'nin kullandığı 23 EU 625 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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