Elazığ’da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Elazığ’da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:00

Altınkuşak köyü Üçtepe mezrasında, S.P. idaresindeki 34 BTB 676 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 S 0204 plakalı öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ambulans #Elazığ

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