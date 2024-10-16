Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan 'deprem' açıklaması: 94 kişi yaralandı, 2 bina ağır hasar aldı

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok kentte hissedilirken; Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.

Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan 'deprem' açıklaması: 94 kişi yaralandı, 2 bina ağır hasar aldı
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DHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:27

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin saat 10.46'da merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğün 5.9 olduğunu duyurdu.

Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Maraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi.

ELAZIĞ VALİSİ: 94 KİŞİ YARALANDI

Depremi en çok hisseden şehirlerden biri Elazığ oldu. Kentte okullar tatil edildi.

Son olarak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan da yeni bir açıklama geldi.

Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.


Etiketler: #deprem #Elazığ #afad

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