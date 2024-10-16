Elazığ’da depremin şiddetini gösteren en net görüntü: Kendilerini panikle dışarı attılar!

Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ’da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Elazığ’da depremin şiddetini gösteren en net görüntü: Kendilerini panikle dışarı attılar!
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ’da da deprem anı ve vatandaşları kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor.


Etiketler: #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem #Elazığ

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