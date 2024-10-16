Elazığ’da depremin şiddetini gösteren en net görüntü: Kendilerini panikle dışarı attılar!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:41

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ’da da deprem anı ve vatandaşları kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor.