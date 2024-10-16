Elazığ’da depremin şiddetini gösteren en net görüntü: Kendilerini panikle dışarı attılar!
Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ’da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ’da da deprem anı ve vatandaşları kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.
KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR
Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?
- Okul yemekhanesine baskın: Hepsine el konuldu