Naci Görür'den Elazığ ve Malatya'daki yurttaşlara çağrı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:18

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"HASAR GÖREN BİNALARDAN UZAK DURUN"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ ve Malatya'daki yurttaşlara şu ifadelerle seslendi:

"Elazığ’daki ve Malatya’daki heşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun."