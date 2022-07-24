Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı

Elazığ'da sabah saatlerinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 09:28
Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı
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Elazığ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Acar'ın kullandığı 38 ABV 990 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Efraim Ülger yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada her iki araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. 


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