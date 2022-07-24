Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

İstanbul Maltepe'de iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

AA
24 Temmuz 2022 Pazar, 08:54
Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
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İstanbul Maltepe'de iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy istikametine seyir halindeki A.S'nin kullandığı 34 CAA 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelen A.C. idaresindeki 34 LH 9851 plakalı araca yandan çarptı.

İki sürücünün yaralandığı kaza yerine, haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar da olay yerinden alındı.

 


Maltepe kaza trafik kazası
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