Feci kazada ölen Elif'in annesi: 'Katliam olduğunu gördüm'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:12

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:23

Kaza, geçen yıl mayıs ayında Mersin'in Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e (11) çarptı. Kazada Ekinci, yaşamını yitirirdi. Ağır yaralanan Yüksel'in tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Topkara hakkında, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyaya girdi. Görüntülerde; el ele tutuşup karşıya geçmeye çalışan öğrencilere hızla gelen kamyonetin çarptığı görüldü.

"HİÇBİR ŞEKİLDE FREN YAPILMADIĞINI GÖRDÜM"

Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci, kaza anına ilişkin görüntüleri yeni gördüğünü söyleyerek, "İlk başta bu bir kazaydı benim için. Takdir Allah'ındır. Lakin birkaç gün önce videoları gördüğüm anda ve ayrıca okul videolarını da izlediğimde aracın ne kadar hızlı geldiğini, bunun bir kazadan ziyade bir katliam olduğunu gördüm. Başka Elifler ölmesin. Bütün çocuklar bizim. Türkiye bizim. Geleceğimiz bizim. Ama oradaki o görüntülerde hiçbir şekilde fren yapılmadığını, çok az bir kırmayla yanındaki otobüse dahi çarparak çocuklara zarar veremeyeceğini gördüğüm anda ve Elif Yüksel'in hala yoğun bakımda ve durumunun kritik olması nedeniyle bir farkındalık oluşturmak adına konuşmak istedim" dedi.

"BU GÖRÜNTÜLER, BENİ İLK GÜNE TEKRAR GERİ GÖTÜRDÜ"

Fatma Ekinci, kızının Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. Fatma Ekinci, "Aynı zamanda savcı olarak kadınlar ve çocukları korumak istiyordu. Kızım ve Elif Yüksel, yaya geçidinden geçmeye bir adım kala hızını hiçbir şekilde kesmeyen o genç delikanlı sebebiyle şu an yoklar. Görüntüleri görmeseydim, bu kadar kızgın ve üzgün olmayacaktım. Çünkü artık yavaş yavaş iyileşme sürecine girmiştim. Bu görüntüler, beni ilk güne tekrar geri götürdü. Elif Yüksel'in annesi Zeynep'le görüştüğümde sesinden hala o ilk günde kalmış bir anne. Bunu iki anneye yapma hakkı var mıydı? Frene basmak bu kadar zor muydu? Veya kasis yapmak bu kadar zor muydu? Kızımdan sonra oraya üst geçit yapılmasını talep ettik. Sadece ışık yapıldı. Benim kızım zaten yaya geçidinden geçiyordu. Olay sabahı kızım beni öptü. Sonra döndü 'Bir kere daha öper misin’ dedi ve ben bir kere daha öptüm. Kızım okula gitti ve bir daha gelmedi. Elifler ölmesin, bunun için her önüne gelene ehliyet verilmesin" diye konuştu.

"SANIĞIN OLASI KASTLA YARGILANMASI GEREKİYOR"

Ailenin avukatı Hibe Gökalp ise "Sanığın ne olursa olsun düşüncesiyle aracını kullandığı ve çocuklara çarparak çocukları sürükledikten sonra durduğu kamera görüntüleriyle sabittir. Sanığın aşırı hızlı olması nedeniyle aracın hava yastıkları patlamıştır. Sanık bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu bulunmuştur. Sanığın olası kastla yargılanması gerekmektedir. Katliam gibi yaşanan olayda sanığın taksirden değil, olası kasttan sorumlu tutularak yargılanması gerekmektedir" dedi.