Eskişehir’de büyük kaza: Yaralı sayısı 41'e yükseldi!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:37

Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde

Edinilen bilgiye göre, Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALI SAYISI 41'E YÜKSELDİ!

Kazanın ardından yapılan ilk açıklamada 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yapılan son açıklamada ise, yaralı sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 27 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.