Fatsa’da sağanak: İş yerleri ve evleri su bastı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası işyerleri ve evleri su bastı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:07
Fatsa’da sağanak: İş yerleri ve evleri su bastı
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Meteorolojinin uyarısı sonrası Ordu’nun Fatsa ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Saat 14.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, bazı noktalarda yolları göre çevirdi. Kurtuluş Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede su baskınları meydana geldi. Kümes ve ahırları da su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri su baskını olan yerlere müdahale etti.

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise sürekli yaşanan su baskınları yüzünden çok sıkıntı çektiklerini söylediler.


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