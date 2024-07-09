Meteoroloji 5 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji, Ankara ve çevresindeki illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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