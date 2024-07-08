Samsun'da sağanak yağış etkili oldu, yol çöktü!
Samsun'un Terme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü. Ekipler, yoğun yağışın etkili olduğu bölgede çalışma başlattı.
Samsun'da birçok ilçesinde dünden beri sağanak etkili oldu, Terme ilçesine bağlı Uludere Mahallesi'nde sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü. Ekipler Terme genelinde hasar tespit çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; 7 Temmuz saat 06.00 ile 8 Temmuz saat 06.00 arasında Terme'de metrekareye 108 kilo yağış düştü.
Diğer yandan MGM, bugün yaşanabilecek sel ve su baskını riskine dikkati çekip, Samsun için 'sarı kod'lu uyarında bulundu.
Samsun Valiliği de 8 Temmuz Pazartesi günü rüzgar hızının 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin de 1,8 metreye ulaşacağını belirterek olası boğulma vakalarına karşı duyuru yaptı.
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