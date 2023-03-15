Elazığ'da sağanak yağış nedeniyle Sori Şelalesi taştı
Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, Alacakaya ilçesinde bulunan Sori Şelalesi'nin taşmasına neden oldu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu.
Adıyaman ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ
Sağanak yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.
Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori Şelalesi'nin taşmasına neden oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini gösteren şelaledeki taşkın, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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