Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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