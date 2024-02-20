Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:04
Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 


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