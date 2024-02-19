Balkonda silahla vurulmuş halde bulundu!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 69 yaşındaki KOAH hastası adam yalnız yaşadığı evin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:39
Balkonda silahla vurulmuş halde bulundu!
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Tığcılar Mahallesi Karaosman Sokak üzerinde bulunan binada meydana gelen olayda, KOAH hastası olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu’ndan haber alamayan yakınalrı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Bölgeye gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri esnada, Pehlivanoğlu’nu silahla vurulmuş halde buldu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. Kötü haberi alarak bölgeye gelen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını söyledi.

"SEVİLEN BİRİYDİ"

Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti. Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” dedi.


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