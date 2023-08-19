Son dakika... MİT'ten 'Hicran İcuz' operasyonu
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/YPJ sorumlularından ’Vejin Jiyan’ kod adlı Hicran İcuz’u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarah Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPJ sorumlularından ’Vejin Jiyan’ kod adlı Hicran İcuz’u Suriye/Haseke’de etkisiz hale getirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni gelişme!
- 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama
- 100 bin Euro ödüllü 'after parti'