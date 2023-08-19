Son dakika... MİT'ten 'Hicran İcuz' operasyonu

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/YPJ sorumlularından ’Vejin Jiyan’ kod adlı Hicran İcuz’u etkisiz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:53
Son dakika... MİT'ten 'Hicran İcuz' operasyonu
Abone Ol google-news

Milli İstihbarah Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPJ sorumlularından ’Vejin Jiyan’ kod adlı Hicran İcuz’u Suriye/Haseke’de etkisiz hale getirdi.

AYRINTILAR GELECEK...


MİT Hicran İcuz

İlgili Haberler

Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonu: 188 kişi gözaltına alındı

Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonu: 188 kişi gözaltına alındı
İran'da terör operasyonu: Yüzlerce IŞİD'li terörist tutuklandı veya öldürüldü

İran'da terör operasyonu: Yüzlerce IŞİD'li terörist tutuklandı veya öldürüldü
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler