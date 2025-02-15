Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 01:02

Olay Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak’ta, Elazığ Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah çekti. Çıkan çatışmada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Çevredeki yurttaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


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