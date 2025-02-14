Trafikte 'Lan' kavgası: El frenini çekip kavgaya tutuştu!
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Motosikletli Mert A., önüne kırdığını iddia ettiği minibüs şoförüne "Lan, ne yapıyorsun?" diyince sürücü sinirlenerek tepki gösterdi. Tokat atmaya kalkışan minibüs şoförü, "Sen bir bayanın yanında nasıl 'lan' diyorsun?" diyerek tartışmayı sürdürdü.
Bursa’da seyir halindeki motosikletli, önüne kırdığını iddia ettiği minibüs şoförüne ’lan’ diye hitap edince sürücü adeta deliye döndü.
Artan tansiyon sonrası motosikletliye el kaldıran sürücü, daha sonra araçtan inerek tartışmaya devam etti. O anlar kask kamerasına yansırken, deliye dönen sürücü, "Sen bayanın yanında nasıl lan kelimesini kullanıyorsun?" diye tartışırken, kavgayı çevredekiler büyümeden ayırdı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkii Ankara Yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen Mert A., önüne minibüsü kırdığını iddia ettiği dolmuş şoförüyle sözlü tartışma yaşadı. Mert A.’nın, ’Lan’ ne yapıyorsun’ demesi üzerine deliye dönen sürücü gence tokat atmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, taraflar arasında artan tansiyon sonrası, ikili araçlarından inerek sözlü tartışmaya devam etti.
Deliye dönen sürücü, motosikletli gence, "Sen bir bayanın yanında nasıl ’lan’ diyorsun, kendine yakıştırıyor musun ?" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Mert A.’nın sürücüden şikayetçi olacağını öne sürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM'den Gezi kararı!
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki!
- Ankara'da poligonda panik anları