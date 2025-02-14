Samsun'da arazi kavgası kanlı bitti: Komşusunu vurdu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:41

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:41

Samsun’un Atakum ilçesinde boş arazi kullanımı nedeniyle husumetli olan iki komşu arasında silahlı kavga çıktı. Büyükoyumca Mahallesi'nde Aydın Y. adındaki bir kişi, sokakta karşılaştığı komşusu Şevket D. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Y., belinden çıkardığı tabancayla Şevket D.’yi sağ kasığından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan bulurken, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, yaralanan Şevket D.'nin daha önce 'kasten yaralama' ve 'hakaret' gibi suçlardan 5 kaydının, şüpheli Aydın Y.’nin ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 4 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.