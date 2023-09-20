Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tarafların ateşlediği silahlardan çıkan kurşunlarla isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
1 GÖZALTI
Çevredeki bir aracın da zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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