Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 20.09.2023 - 07:36

Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tarafların ateşlediği silahlardan çıkan kurşunlarla isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

1 GÖZALTI

Çevredeki bir aracın da zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.