Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:35
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tarafların ateşlediği silahlardan çıkan kurşunlarla isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

1 GÖZALTI

Çevredeki bir aracın da zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


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