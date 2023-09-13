Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi’nde gece saatlerinde; aralarında husumet olan iki grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı’nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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