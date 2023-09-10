Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: Yaralılar var!
Elazığ-Malatya karayolundaki kavşakta yolcu otobüsüne çarpan tur minibüsündeki 18 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya karayolu Gözeli Kavşağı'nda sabah saatlerinde Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsü, Ankara-Elazığ seferini yapan yolcu otobüsüne yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.
Kazada minibüsteki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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