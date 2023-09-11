Siverek’te silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:10
Siverek’te silahlı kavga: 6 yaralı
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Büyükkazanlı kırsal mahallesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı, tartışma bir süre sonra taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada

Mehmet Nedim K., Mustafa K., Şeyhmus K., Sinan K., Hamdullah K. ve Sinan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalamak ve kavgada kullandıkları silahları ele geçirmek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.


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Siverek

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