Siverek’te silahlı kavga: 6 yaralı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:10

Güncelleme: 11.09.2023 - 07:10

Büyükkazanlı kırsal mahallesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı, tartışma bir süre sonra taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada

Mehmet Nedim K., Mustafa K., Şeyhmus K., Sinan K., Hamdullah K. ve Sinan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalamak ve kavgada kullandıkları silahları ele geçirmek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.