Avustralya'da bir kamp alanından çaldığı 18 kutu birayı içen domuz inekle kavgaya tutuştu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:18

Avustralya'nın batısındaki Port Hedland yakınlarında yer alan DeGrey River kamp alanı, bugüne dek yaşanmış en sıra dışı kamp hikayelerinden birine konu oldu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kamp alanına gizlice girmeyi başaran bir yaban domuzu, çadırlardan birinin önünde bulunan üç adet altılı bira paketini çalarak kayıplara karıştı.

SALDIRDIĞI İNEK ÇETİNCEVİZ ÇIKTI

ABC'nin haberine göre, biraları içen yaban domuzu, geri döndüğünde kamp alanı yakınlarındaki bir inekle kavgaya tutuştu. ABC'ye konuşan görgü tanıkları ineğin, sarhoş domuzla mücadelesini şu sözlerle anlattı:

"Gecenin bir yarısı bir ses duyuldu ve kampçılar el fenerlerini çıkarıp domuzun üzerine tuttu. Domuz çıldırmış gibiydi, tüm çöp torbalarını yağmaladı. Nehir kıyısında kamp yapan başka insanlar da vardı ve onlar, domuzun bir inek tarafından araçlarının etrafında kovalandığını söyledi..."

Öte yandan kampçıların domuza, "barlarda başkalarının içkilerini çalan" kişilere verilen bir isim olan 'Swino' lakabını taktıkları bildirildi.

SWİNO'NUN HAZİN SONU

Habere göre, Avustralya'da kötü bir şöhrete sahip olan Swino, olaydan birkaç hafta sonra bir arabanın altında kalarak öldü.

O tarihten sonra Swino efsanesi öylesine yayıldı ki; Batı Avustralya Ana Yollar Departmanı, onun için bir anıt dikmeyi bile düşündü. Böylece, nesiller boyu insanların bu hikayeyi hatırlaması sağlanacaktı.

PROJEDE FİNANSMAN SORUNU

Departman Şefi Fionna Findley, konuya ilişkin demecinde şunları söyledi:

"Eğer onun şerefine bir anıt dikebilirsek; altına, insanlara alkollü araç kullanmamalarını hatırlatan bazı önemli gerekçeler de ekleyebiliriz. Bu hem karayolu güvenliği hem de küçük domuzun hatırası adına iyi bir şey olur... Bu nedenle heykel olarak, ayaklarının dibinde boş bira kutuları olan bir domuz düşünüyoruz."

Öte yandan Findley, konuşmasının devamında, projeye finansman sağlamanın zor olabileceğini itiraf etti ve anıtın dikilip dikilmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.