Elazığ’da sır olay: Otomobil kapısının önünde ölü bulundu
Elazığ’da bir kişi, açık olan otomobil kapısı önünde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerinde, çevredeki vatandaşlar otoparkta park edilmiş, açık olan otomobil kapısı önünde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın, kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde ise hayatını kaybeden şahsın 61 yaşındaki Nevzat Ertürk olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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