Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:12

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 95 parça halinde 450 gram taş kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 386 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.